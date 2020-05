Bitcoin ako globálna rezervná mena

Predpokladám transformáciu Bitcoinu na bežný investičný nástroj s výhľadom stať sa jednou z globálnych rezervných mien v budúcnosti.

Približne každé 4 roky sa znižuje odmena ťažiarov Bitcoinu za vyťažený blok o polovicu (halving). Množsvo už vyťaženého Bitcoinu stále narastá (stock), ale jeho pribúdajúca nová zásoba geometricky klesá (flow). Keďže zásoby Bitcoinu sa postupne kumulujú v rukách dlhodobých držiteľov (hodlerov), a jeho nový flow postupne klesá, je zrejmé, že hodleri v určitom čase získajú dominantný vplyv na cenu. Ako sa to stalo a kam to môže smerovať sa dočítate ďalej.

Fázové zmeny

Ako zábavný myšlienkový experiment si predstavme, že Bitcoin prechádza fázovými zmenami podobne ako chemické látky. Namiesto teploty a tlaku ich však riadi konvertibilita (vrátane možnosti bezpečnej úschovy a výmeny za inú formu majetku v budúcnosti) a pomer stock-to-flow.

Fázové prechody sú náhle zmeny, ktoré pre neznalého pozorovateľa prichádzajú úplne nečakane, ale v skutočnosti sú zákonité. Ak by sme ochladzovali vodu, tak istý čas ostáva zdanlivo nezmenená. V určitom momente však prichádza k zásadnej zmene a voda sa mení na ľad. Podobnú situáciu (fázovú zmenu) sme mohli pozorovať aj pri technológiach. Mobilný telefón bol najprv len technickou hračkou, potom luxusným nástrojom pre podnikateľov a nakoniec zmenil celý svet. Jeho užitočnosť totiž rástla s druhou mocninou počtu používateľov a skokovo sa tým menila jeho využiteľnosť. Poďme však naspäť k Bitcoinu.

Bitcoin a dlhodobý cenový trend v USD (Fumbi)

Fáza 1: Experiment

Na začiatku bol Bitcoin experimentom úzkej skupiny odborníkov na šifrovanie. Technológia blockchainu ukazovala, že dokáže zabezpečiť základné peňažné vlastnosti: nezmeniteľnosť a vzácnosť zúčtovacej jednotky. Do tohto experimentu sa pridávali ďalší a ďalší odborníci. Vedeli si medzi sebou posielať dôveryhodné transakcie bez bankového systému v pozadí. Známym momentom tejto epochy je nákup 2 kusov pizze za 10 000 Bitcoinov v roku 2010. Vznikali prvé burzy, na ktorých bolo možné Bitcoin kúpiť alebo predať za tradičné peniaze a tak rástla konvertibilita a počet používateľov.

Fáza 2: Platobná metóda

Postupný nárast konvertibility a veľkosti Bitcoinovej komunity viedol k fázovej zmene. Z Bitcoinu sa stala naozajstná platobná metóda použiteľná pre transfer prostriedkov po celom svete rádovo v sekundách a so zanedbateľnými nákladmi. Píše sa rok 2012 a cena jedného Bitcoinu sa medzitým vyšplhala z pár centov na 5 EUR. To je nárast v tisíckach percent. Sieť ťažiarov je už dostatočne decentralizovaná, takže je možné i veľké transakcie prijímať bezpečne. Burzy vznikajú ako huby po daždi, registrácia je extrémne jednoduchá, vznikajú prvé platobné brány pre eshopy, prvé užívateľsky príjemnejšie aplikácie, peňaženky a pod. Konvertibilita rastie exponenciálne, pomer stock-to-flow stále výrazne uprednostňuje ťažiarov pred hodlermi (z hľadiska vplyvu na cenu).

Fáza 3: Úložisko hodnoty (digitálne zlato)

Halving v roku 2012 odštartoval postupný prerod vo vnímaní Bitcoinu ako alternatívnej platobnej metódy na "úložisko hodnoty". Cena prudko rástla a prvýkrát prekročila 1 000 USD. Tu už Bitcoin nehral len rolu platobnej metódy, ale začalo sa rozrastať hnutie "hodlerov", teda tých, ktorí Bitcoin kupujú a dlhodobo držia s víziou, že Bitcoin sa dostane až do fáze č. 6 (pozri nižšie). Stal sa teda dlhodobým úložiskom hodnoty pre tých, ktorí chápali jeho potenciál.

Fáza 4: Alternatívny investičný nástroj

Halving v roku 2016 zastihol Bitcoin s vybudovaným odvetvím profesionálnych ťažiarov, s prvými vyjadreniami regulačných autorít a úradov vo svete, so zabehanými burzami a širokou sieťou hodlerov. Jeho kód bol mnohokrát zdokonalený celosvetovou komunitou. Halving odštartoval trvalé obdobie cenového rastu, ktorý nakoniec prešiel do mánie a cena sa vyšplhala zo 600 USD k 20 000 USD za Bitcoin. Na to bolo potrebné zapojenie celosvetovej verejnosti. Bublina samozrejme spľasla, ale cena sa stabilizovala niekde v strede, presne ako pri predchádzajúcom halvingu. V ekosystéme bolo zrazu množstvo ďalších aktérov a prvkov: traderi, brokeri, cenné papiere, start-upy.

Čo bude ďalej? Zahrám sa na veštca a pokúsim sa predostrieť moju víziu. V tejto fáze je konvertibilita veľmi vysoká a stock-to-flow začína výrazne preferovať hodlerov pred ťažiarmi.

Fáza 5: Bežný investičný nástroj

Od tohto roku začínajú nemecké banky ponúkať služby súvisiace s kryptomenami. Jedna z najväčších amerických bánk JP Morgan po dlhoročnom odmietaní otvára účty burzám Coinbase a Gemini. Vznikajú komplexné a veľmi sofistikované systémy pre bankovú správu kryptomien.

Hlavnou črtou Bitcoinu je to, že si ho vie človek spravovať sám, inštitúcie však spravujú mnohonásobne viac prostriedkov ako jednotlivci. Ich vstup do Bitcoinu je nevyhnutný pre jeho integráciu s existujúcim finančným systémom. Sieť ťažiarov je už natoľko rozsiahla, že ani útok štátnych aktérov by Bitcoin nepoložil. Stala sa z neho reálna globálna mena, nezávislá od štátov.

Jeho obrovskou výhodou je nemožnosť rozmnožiť ho, a vybudovaná decentralizovaná infraštruktúra. Každý halving jeho vzácnosť ešte zvyšuje. Pri súčasnom tempe tlačenia peňazí "ex nihilo" a za predpokladu, že právna regulácia a technológia správy je dostatočne dotiahnutá, budú aj veľké investičné domy ukladať časť svojho portfólia do Bitcoinu. Tým vzniká nová vrstva hodlerov, ktorá mnohonásobne kapitálovo prevyšuje komunitu fyzických osôb samotných. V tejto fáze už nie je nerozumné očakávať ceny Bitcoinu v stovkách tisíc EUR.

Volatilita

Jednu z hlavných námietok voči použiteľnosti Bitcoinu je krátkodobá volatilita. Myslím si však, že tá bude s rastúcou cenou a stock-to-flow pomerom klesať. Bude potrebné stále viac kapitálu na veľký pohyb smerom nahor, alebo masívny výpredaj zo strany hodlerov na veľký pohyb smerom nadol. Hodleri však vypredávať nebudú, pretože by si pílili konár sami pod sebou.

Fáza 6: Jedna z globálnych rezervných mien

V tomto bode sa vynorí otázka vhodnosti Bitcoinu pre zúčtovanie medzi štátmi samotnými. Je to logické vyústenie jeho príbehu. Každý, kto sa snaží ukladať nejakú hodnotu, preferuje tvrdé peniaze pred inflačnými. Keďže štáty navzájom súťažia v znehodnocovaní a manipulovaní svojich mien, vo finále budú tiež od svojich partnerov preferovať Bitcoin. Jeho jednotková cena sa môže pohybovať v miliónoch.

Riziká

Aby to nevyznelo ako hotová vec, zdôrazňujem, že sú tu riziká. Tie, ktoré si vieme predstaviť, ale predovšetkým také, ktoré nepoznáme. Celý predostretý scenár je realistický za predpokladu, že neexistuje neznáme riziko, ktoré by cestu Bitcoinu ohrozilo. Jedným z príkladov môže byť nový boj o Bitcoin, ktorý by vyústil do hard forku, zatiaľo čo najväčšie burzy by sa pod geopolitickými tlakmi nedohodli, ktorý z dvoch reťazcov budú ako "Bitcoin" označovať.

Prípadne sa môže stále objaviť nejaká neznáma slabina pri zavádzaní ochrany pred kvantovými počítačmi.

Ďalším rizikom môže byť vznik novej kryptomeny, ktorá bude vo finále tiež decentralizovaná, ale pri zrode ju podporia štáty a bankový sektor. Takáto kryptomena, s puncom oficiálnosti, by mohla Bitcoin odsunúť na druhé miesto a neskôr na vedľajšiu koľaj. Osobne však neverím, že sa štáty v tomto smere na niečom dohodnú a Bitcoin sa nakoniec zrejme ukáže ako vhodná neutrálna pôda, práve preto, že už existuje.

Bitcoin vs. ostatné kryptomeny

Ostatné kryptomeny sú zatiaľ skôr v prvej a druhej fáze. Ich prítomnosť v investičnom portfóliu môžeme vnímať ako zaistenie proti neznámym rizikám, ktoré by mohli ohroziť postavenie Bitcoinu. Pretože ešte neprešli fázou prechodu z "alternatívnej platobnej metódy" do fázy "úložiska hodnoty", ich trhová hodnota skôr závisí od počtu používateľov a od ťažiacich nákladov, než od ich stock-to-flow pomeru. Ten získava význam až pri vysokej bezpečnosti a konvertibilite, ktoré dávajú hodlerom záruku. Tým, že sa ostatné kryptomeny často obchodujú len v Bitcoine, ich cena navyše rastie i klesá s ním.

Hodleri a mechanizmus ceny

Na záver ešte vysvetlenie k rastúcemu cenovému trendu, ktorý zrejme môže zastaviť iba zásadný neznámy faktor. Prvýkrát sa tento príbeh objavil pri kovoch (zlato, striebro) a dejiny ho doposiaľ verifikovali. Ak si za zúčtovaciu jednotku zvolíme niečo, čo je dostatočne trvácne a vzácne (teda nie napríklad tulipány), postupne hodnota jednotky rastie až sa nakoniec stabilizuje. Dôvod je ten, že zásoba sa postupne presúva do rúk silných a dlhodobých držiteľov, ktorí predávajú len zlomky toho, čo naakumulujú. V určitom momente majú držitelia úplnú moc nad cenou, nová produkcia (ťažiari) má len zanedbateľný vplyv.

Ak si teda hodleri nechcú píliť konár sami pod sebou, nebudú svoj naakumolovaný majetok vypredávať a spôsobovať tak špirálu smrti. Táto logika sa týka aj dolára ako rezervnej meny: asi žiadna krajina, ktorá drží veľké zásoby dolárov, nie je nadšená, že americký FED ich ide dotlačiť niekoľko triliónov. Ak by však tieto krajiny reagovali výpredajom, znehodnocovali by svoj desaťročia budovaný majetok. FED si je toho samozrejme vedomý a svoje postavenie využíva do krajnosti.

Hodleri spoločne vytvárajú budúceho "decentralizovaného regulátora" Bitcoinu. Ak pôjde cena príliš vysoko voči ich domácej štátnej mene, jednoducho časť zásob odpredajú s vysokým ziskom, ak bude naopak nízko, opätovne dokúpia. Rozhodne však nepodporia špirálový zosun ceny. Majú spoločný záujem držať cenu vysoko, čo je dnes jedným z kľúčových dôvodov relatívnej stability amerického dolára i zlata.

Ak sa nám dnes zdá predstava Bitcoinu ako rezervnej meny komická, môže sa jednať len o nedostatok predstavivosti. Fázové zmeny prichádzajú pre neinformovaného pozorovateľa úplne nečakane.

Poznámka: tento text je inšpirovaný štúdiou od Plan B https://medium.com/@100trillionUSD/bitcoin-stock-to-flow-cross-asset-model-50d260feed12, v ktorej naznačil uvedené fázové zmeny a doložil ich štatisticky. Pridávam najmä hlbšiu intepretáciu S2F pomeru ako zásadného faktora pre hodlerov.

Disclaimer: Autor je zakladateľ spoločnosti Fumbi Network, ktorá ponúka služby pre investovanie do kryptomien širokej verejnosti. Uvedený text je potrebné vnímať ako osobný názor autora.